Sie waren ja vorher bei KUKA. Ist es da auch schon so digital zugegangen?

Pfaff: Es ging da auch schon sehr digital zu. Ich war dort eine Zeitlang verantwortlich für den Bereich, der KUKA Connect entwickelt hat. Ich möchte aber nicht nur auf einen Hersteller eingehen, sondern generell auf die etablierte Robotik-Industrie. Was unser großer Vorteil ist: Wir fangen mit unserem Eintritt in das industrielle Business sozusagen auf einem Greenfield an. Und die etablierten Hersteller haben ein gewisses Erbe mitzutragen. Wenn sie anfangen, ein Ecosystem aufzubauen und alles kostenlos anzubieten, dann können sie nicht von heute auf morgen Geld dafür verlangen. Wir hingegen haben die Gunst des Spätgeborenen, weil wir von vornherein mit einem Plattform-Businessmodell angefangen haben.

Wie sieht dieses Modell im Konkreten aus?

Es gibt ein Package, das 25.000 Euro kostet. Da ist alles dabei, was sie brauchen, also ein Grundstock an Basic Apps, mit dem Sie schon alles Wichtige machen können. Zusätzlich dazu bieten wir Special Apps, für die unsere KundInnen bereit sind zu zahlen. Die Umsätze daraus werden zwischen den drei Parteien – dem Entwickler der App, dem Plattform-Host, das sind wir, und unserem Partner, der sie verkauft – geteilt.

Eine visionäre Frage zum Abschluss: Wie weit können Roboter den Menschen ersetzen? Wo ist die Grenze? Oder wo soll auch rein moralisch eine Grenze gesetzt werden?

Mahler: Ersetzen ist für mich nicht das richtige Wort. Ich sehe stattdessen die Kollaboration. Der Mensch wird entlastet, indem ihm Roboter dabei hilft, stupide Arbeiten zu erfüllen. Der Mensch nutzt den Roboter für sich. Und dadurch kann – angesichts des Fachkräftemangels –die Produktion lokal erhalten werden. Der Mensch wird immer die Kontrolle über die Roboter behalten, da sehe ich keine Bedenken.

Pfaff: Ich finde außerdem, wir sollten das Thema Kollaboration sauberer definieren. Für mich bedeutet sie nicht, dass ich dem Roboter etwas in die Hand gebe und der tut dann was. Unser Roboter ist ein zusätzliches Werkzeug für den Arbeiter, für das er keinen Programmierer braucht, um es zu benutzen. Das heißt eigentlich, dass ein Arbeiter in der gleichen Zeit praktisch an drei Arbeitsplätzen arbeiten kann, anstatt seinen Arbeitsplatz zu verlieren.

(Lesen Sie auch: Industrie und Robotik: Was ist neu - und womit müssen wir 2022 noch rechnen?)