Im Zeitraum von 2013 bis 2017 erhöhte sich die Anzahl der Installationen von Industrierobotern um durchschnittlich 20 Prozent pro Jahr*. Die Erwartungen an einen Produktivitätsschub in der Industrie erreichten im Schlepptau des Überthemas ‚Industrie 4.0‘ die breite Öffentlichkeit. Industrieroboter zierten plötzlich die Titelseiten von Tageszeitungen und Wochenmagazinen. Zu den Möglichkeiten von Robotern – gern auch schutzzaunlos und mobil – hatte plötzlich jede/r eine Meinung. In Fernsehtalkshows wurde darüber diskutiert, wie viele Arbeitsplätze durch Robotik ersetzt werden. Selbst Szenarien zum Ende der Produktionsarbeit machten die Runde.

Höhepunkt 2018 erreicht

Beim Blick auf die aktuellen Zahlen und Entwicklungen erscheint dies wie eine Diskussion aus längst vergangener Zeit. Bilder aus Karosseriewerken, Lackieranlagen oder der Halbleiterindustrie lassen zwar Anderes erwarten; tatsächlich ist die Roboteranzahl im Vergleich zur gesamten Arbeitsbevölkerung in der produzierenden Industrie verschwindend gering. Sie steht bei 126 Industrierobotern pro 10.000 Beschäftigten. Österreich liegt hier bei einem Wert von 205. Der Spitzenwert von 422.000 weltweiten Industrieroboterinstallationen datiert aus dem Jahr 2018. In der Konsequenz flachte auch die Wachstumskurve der Gesamtanzahl von Industrierobotern ab und liegt aktuell bei circa 3,5 Millionen. Eine Trendumkehr ist aktuell nicht in Sicht. Zum globalen Konjunkturabschwung in den Jahren 2019 und 2020 gesellen sich Erschütterungen der Wertschöpfungsnetzwerke im Zuge der pandemiebedingten Lieferverzögerungen. Die Risiken des Kriegs in der Ukraine sorgen zudem dafür, dass vielfach Innovationsprojekte verzögert oder pausiert werden.