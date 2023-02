Wie sehr es bei B2B-Plattformen auf Expertenwissen ankommt, davon kann Holger Röder ein Lied singen. Der Gründer von ScaleNC hat sich mit seiner Plattform eine Nische ausgesucht, bei der stetiges Lernen und Weiterbilden der MitarbeiterInnen unverzichtbar ist. Zusammen mit seinen KollegInnen macht Röder auf seiner B2B-Plattform NC-Programmierung als Service verfügbar.

„Die Formulierung „as a Service“ ist ja seit vielen Jahren recht geläufig – nur NC-Programmierung as a Service ist wirklich etwas Neues. Und wie das eben oft so ist mit etwas Neuem: Es muss sich herumsprechen“, meint Röder. „Man muss sich vor Augen führen, welche zentrale Rolle NC-Programmierung in nahezu jeder industriellen Produktion spielt. Ist die Programmierung schlecht oder fehlerhaft, werden mangelhafte Teile produziert, die dann eben nicht zu Maschinen, Autos oder anderen Produkten zusammengebaut werden können“ erklärt Röder. „Die hochmodernen Maschinen sind ungemein leistungsstark und effizient. Um all ihre Vorteile zu nutzen ist eine optimale Programmierung gefragt – und das können nur die wenigsten.“

Röder setzt mit seinem Team gleich an zwei Stellen an: Er ermöglicht es metallverarbeitenden Betrieben, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren, indem sie die NC-Programmierung auf die Plattform von ScaleNC auslagern. Zugleich adressiert er ein Problem, das viele Unternehmen schmerzhaft kennengelernt haben: den Mangel an Fachkräften. Top geschulte NC-Programmierer sind rar gesät und vor allem für kleine Unternehmen kaum zu finden. Die Plattform von ScaleNC bietet hier einen Ausweg, indem sie einen Pool an ExpertInnen verfügbar macht.