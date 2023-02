Das Münchner Robotik-Unternehmen Franka Emika stellt erstmals sein neues Produkt FRANKA Production 3 (FP3) vor. Aufgebaut wird eine cloudbasierte, kollektive und KI-gestützte Learning Plattform für vielfältige Anwendungen innerhalb der Automatisierung. Ohne jegliche Programmierkenntnisse können Projektverantwortliche mit Hilfe von FP3 ihren Prozess binnen weniger Minuten in robotergestützte Automatisierungsanforderungen übersetzen.



Roboterarm mit fast menschlicher Geschicklichkeit

Durch seine schnelle und präzise sensorische Rückkopplung erhält der FP3 taktile Fähigkeiten wie Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl. Diese machen den FP3 bei der Unterstützung diverser Anwendungen in der Automatisierung hilfreich.

"Dank der selbst entwickelten Drehmomentsensoren in sieben Achsen und der dezentralen Regelung in den Franka eigenen Gelenkelektroniken, verfügt der FP3 über Eigenschaften, die mit der Geschicklichkeit eines menschlichen Arms vergleichbar sind. Damit ist er der bisher sensibelste Leichtbauroboter auf dem Markt ", erklärt Dr. Patrick Pfaff, Chief Technology Officer von Franka Emika.

Intuitive Nutzung ohne Fachwissen

Für die leichte Zugänglichkeit sorgt eine intuitive Nutzeroberfläche. Die darin enthaltenen Applikationen können einfach per Plug-and-Use ausgewählt und zu einem Workflow zusammenstellt werden. Ein virtueller Assistent hilft bei der Konfiguration. FRANKA Production 3 wurde gezielt für NutzerInnen ohne Softwarekenntnisse in Robotik oder künstlicher Intelligenz entwickelt. Das eigentliche Robotik- und KI-Fachwissen steckt vor allem in den eingesetzten App-Bausteinen und kann leicht aktiviert werden.