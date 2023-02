Das Robotikunternehmen Franka Emika verkündete Ende Dezember 2021 die Bestellung von Dr. Alwin Mahler als CEO. Ebenfalls neu bei Franka Emika ist Chef-Entwickler Dr. Patrick Pfaff als Chief Technology Officer CTO.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Mahler baut seit mehr als 25 Jahren erfolgreich Geschäfte im Internet und im Plattform-Business auf, auch für Google in den USA. Bei Google war er mehr als zehn Jahre lang tätig, zuletzt als Managing Director Global Partnerships in Europa. Für seine Expertise in digitaler Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft wurde Alwin Mahler zudem in Aufsichtsräte, institutionelle und verbandsseitige Boards berufen.

Was Franka Emika von Google lernen will

Mit dem Digital-Business-Experten Mahler soll die Unternehmensvision, die Industrie mit leicht zugänglichen Robotik-Diensten zur Steigerung der Produktivität zu versorgen, in greifbare Nähe in greifbare Nähe rücken. Was , dass KI & Industrie 4.0 einen ähnlich einfachen Zugang erfahren wie mittlerweile gängige Plattform-Modelle im Consumer Bereich.



„Alwin bringt viel Erfahrung mit digitalen Plattformen und dem Aufbau von Unternehmen in Franka Emika ein“, sagt Aufsichtsrat und Gründer Sami Haddadin. „Mit ihm werden wir unsere Strategie einer kollaborativen, maschinell lernenden Robotik-Plattform erfolgreich vorantreiben und umsetzen.“

Eine Roboterplattform für die breite Basis

Mahler will mit seinem Team die Robotik in vielfältige Anwendung bringen, in der Industrie und darüber hinaus, ohne Programmierkenntnisse und mit geringem Ressourcen-Aufwand. Franka Emikas Ansatz einer zertifizierten CML-Roboterplattform mit Tastsinn-Intelligenz sieht er dafür als ideal an: „Franka Emika befindet sich – auf Basis der signifikanten Produktinnovation – in einer äußerst spannenden Phase, die Art und Weise, wie Robotics genutzt werden, zum Nutzen von Industrie und Gesellschaft positiv zu entwickeln und einer breiteren Basis zugänglich zu machen. Unsere Strategie wird nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden verändern – und das über reine Produktivitätssteigerungen hinaus.“

Patrick Pfaffs Robotik-Erfahrung

Das Führungsteam wird durch Patrick Pfaff als neuem CTO ergänzt, der im April diesen Jahres zum Geschäftsführer bestellt wurde. Pfaff leitete zuvor bei KUKA globale Entwicklungsteams für Mobile Robotics, Cobot Control, Programming Tools und IoT. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll Patrick Pfaff Franka Emika dem Ziel näher bringen, von München aus weltweiter Robotik-Plattform-Champion zu werden.