Der Deutsche in mir würde sagen, dass der Cobot an sich nicht existiert. Wir bieten einen Industrieroboter, der Kraft und Leistung begrenzen kann. Insofern ist er – wenn man das überhaupt so nennen kann – kollaborationsfähig.

Was sagt der Italiener in Ihnen dazu?

Der Italiener sagt, dass Kollaboration sich nicht nur auf das rein Technische beschränkt. Auch Flexibilität gehört zur Kollaboration. Wenn ich bei der Inbetriebnahme eines UR-Roboters ein Koordinatensystem falsch anlege und ihn in einen Tisch reinfahre, dann habe ich eine Delle. Wenn ich das aber bei anderen Robotern mache, habe ich danach eine große Delle. Das bedeutet: selbstverständlich gibt es Überlappungen. Es gibt bestimmt manche Roboter, die wir als Cobot verkauft haben, für deren Aufgaben aber auch ein Industrieroboter gepasst hätte – oder umgekehrt. Das besondere an unserem Paket ist, dass wir Flexibilität bereitstellen. Deutsche, und womöglich auch Österreicher, denken oft, dass die Maschine perfekt sein muss. Das sehe ich nicht so.

Was ist daran falsch?

Ich nenne es Perfektionitis, wie eine Krankheit. Die Suche nach Perfektion ist nur eine Bremse für die Innovation. Und dafür haben wir keine Zeit. Besser ist es, einmal anzufangen. Dann baut man Wissen auf und mit dem Wissen kommt auch die Eigenverantwortung. Am Ende sind unsere KundInnen, insbesondere die kleineren, die Spezialisten für ihre Prozesse. Sie sollen zuerst Robotik-Erfahrung sammeln und danach können sie mit uns gemeinsam den Prozess und die Maschine optimieren.

