EK Robotics, der Verwandlungskünstler

EK Robotics blickt auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurück. Seit 2018 hat sich für den deutschen FTS-Spezialisten einiges geändert. Zunächst übernahm Andreas Böttner von Andreas Anger die Position des Geschäftsführers. Im Sommer 2021 kam dann die Umfirmierung von EK Automation zu EK Robotics, zusammen mit einem neuen Markenlogo. Und im Herbst 2021 erfolgte der Spatenstich für eine neue Firmenzentrale in Hamburg, die 2023 fertiggestellt wird und eine Raumgröße von 10 000 m2 bieten soll. CEO Böttner ließ dazu die klare Botschaft verlauten: „Der Markt wächst und wir wachsen mit ihm“.



Wussten Sie's?



Für die LogiMAT, die Ende Mai in Stuttgart stattfinden wird, hat EK Robotics eine Weltpremiere angekündigt. Dort wird der Anbieter seine neue Plattform X Move präsentieren. Die Neuigkeit daran? Sie soll die Technologien von zentral gesteuerten FTS und autonomen Transportplattformen in einem Gerät vereinen. Je nach Anforderung können AnwenderInnen dann per Software zwischen beiden Technologien umschalten. Man darf gespannt sein!



Produkt:



Wer bei der Bezeichnung FAST MOVE Rollenbahn 50 an Schnelligkeit denkt, liegt bei diesem Modell von EK Robotics zwar nicht ganz daneben. Dennoch steht das „FAST“ hier für Flexible Autonome Skalierbare Transportplattform. Der Roboter soll sich dadurch auszeichnen, dass er sich an die jeweiligen Lastaufnahmemittel anpasst und sie in der richtigen Reihenfolge an ihr Ziel bringt.

Foto: EK Robotics