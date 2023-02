Die Nähe zu den Fachhochschulen und Universiäten sei ein großes Plus für den Standort. Außerdem sollte die neue Räumlichkeit auch ein schöner Ort sein, an dem sich MitarbeiterInnen gerne aufhalten. "Homeoffice hat auch seine Grenzen. Wir haben alle selbst erlebt, wie wichtig soziale Kontakte sind", führte er seine Rede fort. Über den Dächern Wiens soll es sich künftig gut arbeiten lassen. Zusätzlich möchte Pehlivan den Arbeitsplatz mit einer Vier-Tage-Woche attraktiver machen. Abwechselnd gehen die Dienstzeiten fortan jeweils von Montag bis Donnerstag und von Dienstag bis Freitag. "Man kann nicht alles mit Lohn ausgleichen, auch wenn er viel mit Wertschätzung zu tun hat", erklärt er den Schritt.



Mit der neuen Arbeitsumgebung und Arbeitszeitgestaltung möchte man bei Beckhoff einerseits die innere Motivation der bestehenden Belegschaft fördern. Andererseits wirbt Pehlivan damit aktiv um neue MitarbeiterInnen: "Wir investieren in die MitarbeiterInnen. Bei uns ist Wachstum vorprogrammiert, Robotik-Versierte finden hier sicher einen Job".

(Ebenfalls interessant: Immer effizientere Roboter führen zum Umbruch in der Produktion)