Was gab es sonst noch für Herausforderungen?



Rechtlich war es nicht wirklich schwierig. Man muss sich nur einmal genauer damit beschäftigen, welche Möglichkeiten ich als Arbeitgeber habe, im Hinblick auf Überstunden und Urlaubstage zum Beispiel. Aber glücklicherweise hat man da in Österreich keine großen Hindernisse.



Wie ist das zum Beispiel, wenn krankheitsbedingt mehrere MitarbeiterInnen ausfallen? Kann man als ArbeitgeberIn jemanden auch an seinem freien Tag in die Firma rufen?



Grundsätzlich ja, man kann vom Gesetz her die Arbeitszeiten umstellen. Ich kann auch, wenn es gerade extrem viel zu tun gibt, kurzfristig wieder eine 5-Tage-Woche einführen – immer im Einvernehmen, versteht sich. Man nimmt sich die Flexibilität nicht zur Gänze. Und was das wichtigste ist: wir haben mit unseren Kollegen und Kolleginnen ein sehr gutes Miteinander und dann geht sowieso alles.



Rund 70 Prozent Ihrer MitarbeiterInnen probieren zurzeit die neuen Arbeitszeitmodelle aus. Sind das eher die Jüngeren oder zeigen die „alten Hasen“ auch Interesse an den Neuerungen?



Tendenziell sind es die Jüngeren. Aber Ausnahmen gibt’s immer.



Wie erklären Sie sich das? Ist bei den Jüngeren das Bewusstsein für die Work-Life-Balance größer?



Ich glaube, es ist schwer, da alle über einen Kamm zu scheren. Dennoch denke ich, dass die drei freien Tage pro Woche für die Jungen ein größerer Ansporn sind. Und dass sie weniger Sorge haben, ob sie viermal zehn Stunden körperlich schaffen.



Also gibt es bei den Älteren eher die Sorge, dass die langen Arbeitstage zu anstrengend werden?



Ja, teilweise ist das der Fall.



War es für Sie überraschend, dass 70 Prozent die neuen Möglichkeiten in Anspruch nehmen?



Das eigentlich nicht. Überraschend war aber, dass sich fast die Hälfte von den 70 Prozent für die Vier-Tage-Woche entschieden hat. Wir haben eher damit gerechnet, dass die Kombination aus vier und fünf Tagen häufiger gewählt wird.



Es gibt auch jetzt freie Stellen bei Ihnen. Im Vertrieb, einen Lehrling suchen Sie in der Metalltechnik und auch einen ausgelernten Zerspanungstechniker. Wo ist es jetzt am schwierigsten jemanden zu finden?



Den Vertriebler suchen wir jetzt schon seit vielen Monaten. Da sind wir jetzt an einem dran, an einem Techniker. Aber am wesentlichsten wären die Zerspanungstechniker, denn da suchen wir fünf oder mehr. Und auch bei den Lehrlingen suchen wir mehr. Wenn man sich bei uns in der Gegend umschaut: es suchen alle.



Auf Ihrer Website sind einige Frauen abgebildet. Sind die alle im Büro tätig oder auch in der Produktion?



Wir haben in der Produktion Frauen, wenn auch nicht in riesengroßer Anzahl. Und zum Beispiel die Resi, von der das Kombi-Modell stammt, ist eine Facharbeiterin, die bereits bei uns gelernt hat. Sie steht an der Maschine und leistet dort tolle Arbeit. Und unter unseren fünf neuen Lehrlingen ist auch eine weiblich.



Merken Sie, dass die flexiblen Arbeitszeiten insbesondere auch Frauen ansprechen?



Bei einer Dame, die neu bei uns ist, war diese Möglichkeit sicher mit ein Grund, dass sie sich beworben hat.



Ihre MitarbeiterInnen entscheiden nach einer dreimonatigen Testphase, wie sie das im nächsten Jahr handhaben möchten. Wie geht es weiter?



Bis Ende November wollen wir die Entscheidung treffen, wer welches Modell nächstes Jahr macht. Wir gehen mit einem Fragebogen raus und dann startet die Vorbereitungsphase. Meinem Gefühl nach werden wir die neuen Modelle fortsetzen. Von der Mehrheit bekomme ich positive Rückmeldung. Mit erstem Jänner führen wir auch im Schwesterbetrieb in Lannach die gleichen Arbeitszeitmodelle ein.