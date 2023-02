Arbeitnehmer:innen haben die Wahl



Aufgrund der demografischen Struktur haben Arbeitnehmer:innen im Gegensatz zu früheren Zeiten die Wahl, wo sie arbeiten wollen. Die Branchen, die Menschen immer besonders schlecht behandelt haben, befinden sich aktuell in besonders großen Schwierigkeiten. Das Chaos an den Flughäfen ist hier ein Beispiel. Zu Beginn der Pandemie wurden viele der dort arbeitenden Menschen gekündigt. Diese haben mittlerweile attraktivere Jobs gefunden, die teilweise besser bezahlt sind, aber die insbesondere keine so schlechten Arbeitsbedingungen mit sich bringen. Es gibt für diese Mitarbeitenden keinen Grund, in ihren alten Beruf am stressigen und meist körperlich schweren Umfeld am Flughafen mit abstrusen Arbeitszeiten zurückzukehren. Oder denken Sie an die Gastronomie und das Hotelgewerbe, wo Teildienste mit Früh- und Spätschicht am selben Tag gang und gebe sind.

Es geht nicht nur um monetäre Aspekte

Ein Schlüssel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels ist die Gestaltung menschenfreundlicher Arbeitsplätze, und damit ist nicht ausschließlich das Gehalt gemeint. Zum Beispiel aus der Pflege weiß man, dass das Gehalt nicht der einzige Grund ist, weshalb Menschen diesen Beruf verlassen. Es sind häufig auch die Arbeitsbedingungen, die im Fall der Pflege am Betreuungsschlüssel sichtbar werden.

Aber auch in Produktionsbetrieben ist ein angenehmes Arbeitsumfeld machbar. Das fängt schon mit der Frage an, ob Mitarbeitende stressfrei arbeiten können, weil die Prozesse klar strukturiert sind und nicht ständig Anforderungen zum Feuerlöschen reinplatzen, die den Arbeitsfluss behindern. Ein großer Stressfaktor ist hier die so genannte „versteckte Fabrik“ in der Mitarbeitende reaktiv Dinge tun müssen, die nicht vorgesehen sind. Als „verstecke Fabrik“ bezeichnet man informelle Informationsflüsse sowie unvorhergesehene und nicht planbare Handlungen, die Mitarbeitende aufgrund instabiler und undefinierter Prozesse ausführen müssen. Auch wenn es verstecke „Fabrik“ heißt, gibt es solche Probleme auch in Unternehmen, die keine produzierende Wertschöpfung haben.

Zudem sind ergonomische Arbeitsplätze, ansprechende sowie adäquat ausgestatte Sozial- und Sanitärräume ein wichtiger Faktor bei der Arbeitsumgebung in Produktionsbetrieben. Auch Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen, wie Flexibilität oder Weiterbildungsmöglichkeiten, sind für Menschen entscheidend, sich für oder gegen einen Arbeitsplatz zu entscheiden.