Her mit den innovativen Lösungskonzepten



Heute besitzen wir alle technischen Voraussetzungen, die es braucht, um adaptive und sogar individualisierbare Arbeitssysteme zu realisieren. Hochauflösende, echtzeitfähige Sensorik und günstige, funktionsintegrierte Aktorik ermöglichen schon heute aktive Exoskelette und feinfühlige Robotiksysteme. Gleichzeitig können durch Datenbrillen und Projektionssysteme Informationen genau dort angezeigt werden, wo sie benötigt werden. Damit die Idee adaptiver Arbeitssysteme allerdings Wirklichkeit wird, braucht es neu gedachte Interaktionskonzepte zwischen Mensch und Maschine. Mit Texteingabe oder Berühren von Schaltflächen auf einem Display werden sich keine intuitiven Nutzungskonzepte entwickeln lassen. Hier sind neue Formen der sogenannten Natural User Interfaces (NUI) gefragt, die intuitive Interaktionsformate wie Sprach- und Gestensteuerung mit intelligenter Kontexterkennung zusammenführen.

Dieses Forschungsfeld entwickelt sich gerade hochdynamisch. Im Wochenrhythmus zeigen Veröffentlichungen im Bereich der Bild-, Posen- und Szenenerkennung, was im Labormaßstab möglich ist. Natürlich ist es noch ein großer Schritt in Richtung industrieller Anwendungen. Ich hoffe jedoch, dass diese Innovationen auch die Arbeitsgestaltung in der Produktion revolutionieren. Das wäre bitter nötig vor dem Hintergrund fehlender Fachkräfte und einer dringend benötigten Attraktivitätssteigerung unserer Arbeitsplätze in diesem Bereich. Doch dazu mehr in der nächsten Kolumne.

*das entspricht dem 50. Perzentil der Körperhöhe weiblicher Nutzer in Mitteleuropa