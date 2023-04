Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz hat die Papierindustrie 2022 offenbar wirkungsvolle Maßnahmen gesetzt: Der Anteil an erneuerbaren Energieträgern konnte 2022 von 58 Prozent 2021 auf 64 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig wurden die CO2-Emissionen um 23 % auf 1,2 Mio. Tonnen verringert, das entspricht einer Reduktion von 22,8 Prozent. Um diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu können, hat die Branche 296 Millionen Euro investiert, was einem Plus von rund 35 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

„Die Österreichische Papierindustrie hat sich in den vergangenen Jahren zu einer absoluten Vorreiterin in Sachen Dekarbonisierung entwickelt. Das verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und macht nicht zuletzt die Austropapier-Mitglieder vor allem für junge Menschen zu sehr vertrauenswürdigen und attraktiven Arbeitgebern,“ freut sich Austropapier-Geschäftsführerin Sigrid Eckhardt. Um auch im Rahmen der Branchenvereinigung Impulse zu setzen, wurde heuer ein eigener Nachhaltigkeitsausschuss ins Leben gerufen.

(Lesen Sie auch: Gelingt mit grünem Wasserstoff der Ausstieg aus der fossilen Abhängigkeit?)