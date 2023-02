Automatisierung im Maschinenpark hat mehrere Vorteile

Bei Binderberger wurde in den letzten Jahren im Maschinenpark stark ausgebaut. Einerseits sollen neue, automatisierte Maschinen schnellere und genauere Prozesse ermöglichen, andererseits werden damit auch Mitarbeiter:innen entlastet und die Umwelt geschont. Bei den CNC-Drehmaschinen als auch bei den CNC-Fräsmaschinen wurde in den letzten zwei Jahren vor allem in die Automatisierung investiert. Dadurch konnte die Fertigungstiefe bei den Produkten erhöht werden. Sowohl die Drehmaschinen als auch die Fräsmaschinen kommen von der Firma HAAS. Das Unternehmen bietet für Ihre Maschine schon maßgeschneiderte Komplettpakete an, die von Binderberger erworben wurden und zum Teil 40 Jahre alte Maschinen ersetzt haben. Aufgrund der neuen moderneren Technik bei den CNC-Drehmaschinen als auch bei den CNC-Fräsmaschinen wird deutlich Energie eingespart. Abgesehen davon werden im Unternehmen schon seit 20 Jahren Schweißroboter eingesetzt, die die Mitarbeiter:innen bei der Arbeit unterstützen, da sie z.B. gefährliche und monotone Arbeiten übernehmen.

