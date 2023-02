Nachhaltigkeitsbausteine bei SEMA

Bei der steten Erweiterung des Standorts in Traunkirchen habe man sich intensiv mit der Energiebilanz beschäftigt und sehr viel Zeit und Geld in energieeffiziente Gebäudetechnik investiert, so das Unternehmen. Eine zentrale Wärmepumpenanlage heizt und kühlt die Verwaltungsgebäude, aus den drei Druckluftkompressoren wird Energie zurückgewonnen (95% Abwärme bei 25kW pro Kompressor) und die Büroraumbeschattung ist intelligent zeitgesteuert. Außerdem ist auch die doppelte Isolationsstärke der Wände in den Montagehallen sowie der Rolltore erwähnenswert. Das neueste Öko-Puzzleteil (seit 2016) ist die Photovoltaikanlage am kompletten Hallendach, das mit 500 kWhp circa 60 % des Gesamtverbrauchs des Unternehmens abdeckt und so neben zeitgesteuerten Abschaltungen von Licht und Medien die Energiebilanz stärkt. SEMA bezog aber bereits die Jahre zuvor kaum fossilen Strom und bezieht seit mehreren Jahren zu 100 % grünen Strom.

Junge Talente sind die Zukunft des Maschinenbaus

SEMA ist auch sehr bemüht junge Talente zu finden und fördern. Es werden zum Beispiel immer wieder Schulen eingeladen, um SchülerInnen die Möglichkeit zu geben in den Lehrberuf zu schnuppern und Verschiedenes auszuprobieren. Der Betrieb bildet insgesamt jährlich etwa 40 Lehrlinge in den vier Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Zerspanungstechnik und Mechatronik aus. Jedes Jahr in den Semesterferien können auch einzelne interessierte Jugendliche in Form von individuellen Schnuppertagen bei SEMA den Maschinenbau-Alltag live erleben.