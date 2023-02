1992 hat das Unternehmen GST damals unter dem Namen GST-Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH mit Überholungen von Werkzeugmaschinen gestartet. Bald wurde die erste Neumaschine an die Volkswagen AG Deutschland verkauft. Seither werden in Sierndorf Rundschleifmaschinen für die flexible und individuelle Fertigung, aber auch für die Großserienfertigung hergestellt. Man blieb den Anfängen treu und auch Retooling bzw. Retrofit zählt zum Portfolio. Kunden sind größtenteils Automotive-Hersteller, die Maschinen für Verbrennungsmotoren, Getriebefertigung oder die E-Mobilität erwerben. Bei GST gibt man sich vor allem stolz auf die hohe Präzision und Flexibilität ihrer Fertigung. Vertriebspartner findet man in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in Italien, Frankreich, China, Mexiko und seit neuestem auch in den USA. Momentan wird versucht in Italien und Frankreich verstärkt Fuß zu fassen, viele Firmen seien aber sehr restriktiv und gar nicht so einfach zu erreichen, was neue Lieferanten betrifft, so das Unternehmen.

Umgang mit Lieferproblemen

Seit Anfang des Krieges in der Ukraine gibt es in fast allen industriellen Bereichen Lieferproblematiken. GST Grinder legt daher momentan besonderen Wert darauf alle Präzisionsbaugruppen selbst herzustellen. Vor allem in letzter Zeit wurde es immer schwieriger die benötigten Teile rechtzeitig zu bekommen und generell vorauszuplanen. Das sei insgesamt auch nachhaltiger, so Günter Hacker.