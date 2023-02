Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums wurde mit den MitarbeiterInnen und deren Familien auf die Entwicklung zurück geblickt und dabei gemeinsam gefeiert. Neben den Geschäftsführern Franz Hein und Günter Hacker kam auch der Sierndorfer Bürgermeister Ernst Kreuzinger zu Wort. Im Namen der Belegschaft gab Herr Leopold Fröhlich einen Rückblick über die Entwicklung seines langjährigen Arbeitgebers aus seiner persönlichen Perspektive ab. Die Vertretung in Deutschland Fa. Balles bot via Telefonbotschaft einen Überblick über die Entwicklung des Unternehmens. Die Firma Balles ist bereits in 2. Generation für GST tätig. Deutschland ist auch noch heute, der wichtigste Exportmarkt für das Sierndorfer Unternehmen.



Die Wirtschaftskammer NÖ stellte sich anläßlich des Jubiläums ebenfalls als Gratulant ein. In Vertretung von Herrn Vizepräsident Dr. Moser wurde eine Ehrung für die 30-jährige erfolgreiche Geschäftstätigkeit als Firma und Arbeitgeber überreicht.



Über GST Grinder

1992 hat das Unternehmen GST damals unter dem Namen GST-Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH mit Überholungen von Werkzeugmaschinen gestartet. Bald wurde die erste Neumaschine an die Volkswagen AG Deutschland verkauft und damit der wirtschaftliche Erfolg gesichert. Das technische Know-How war von Beginn der Firmengründung da. Entwickelte sich die Firma doch aus der Not heraus, weil der einstmalige Arbeitgeber der Firmengründer die „Heid-AG“ in Stockerau quittierte und somit den Bereich Schleiftechnik, bzw. auch den Bereich der Drehmaschinen aufgaben. Heute firmiert das Unternehmen unter dem Namen GST Grinder GmbH international. Am Standort in Sierndorf sind ca. 100 MitarbeiterInnen beschäftigt, KundInnen gibt es primär in Deutschland, dennoch werden die hochwertigen Maschinen bis nach China und Mexiko verkauft.