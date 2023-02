Künftig trägt der Zukauf den Namen „Greiner Recycling d.o.o.“ und wird als eigene Einheit direkt unter Greiner Packaging International geführt. Das Unternehmen konzentriert sich weiter auf das Recycling von PET und anderen Wertstoffen. In Form von Flakes werden diese für die Produktion von Verpackungen eingesetzt.

Ausbau der Recyclingkapazität am Standort

Bestehende KundInnen von ALWAG werden weiterhin mit den gewohnten Mengen an Recyclingmaterial versorgt werden. Damit das Werk in Zukunft auch die Greiner-Packaging-Produktion sowie KundInnen in ganz Europa bedienen kann, ist geplant, die Kapazitäten am Standort stark auszubauen. In einem ersten Schritt sind Investitionen in die Infrastruktur sowie ISO-Zertifizierungen vorgesehen.



In den kommenden Jahren soll der Output an recycelten Wertstoffen von heute etwa 4.000 auf bis zu 7.000 Tonnen pro Jahr anwachsen.