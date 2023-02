Die Spectra-Physics Talon-Serie

Ergänzt um den neuen Talon 532-70, umfasst die Spectra-Physics Talon-Serie insgesamt zwölf Laser mit identischen optischen-, elektronischen- und Softwareschnittstellen bei gleichen Maßen und Befestigungspunkten. Systemintegratoren können so schnell und flexibel Anpassungen ihrer Anlagen an spezifische Applikationen und Anwenderanforderungen vornehmen. Das „It’s in the box“ Design der Talon Laser kombiniert Stromversorgung und Laserkopf in einem robusten Gehäuse für einfachere Integration und relativ schnellem Wechsel zwischen unterschiedlichen Lasern. Alle Talon Laser durchlaufen umfassende Umweltqualifikationsprüfungen und werden einzeln harten Produktionstests unterzogen, um hohe Zuverlässigkeit im 24/7-Betrieb und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten.

Über MKS Instruments

MKS Instruments ist ein führender Anbieter von Instrumenten, Subsystemen und Prozessteuerungen zum Messen, Überwachen, Steuern und Analysieren kritischer Parameter in hochentwickelten Produktionsprozessen zur Optimierung der Prozessleistung und Produktivität. Die Produkte basieren auf Kernkompetenzen in den Bereichen Druckmessung und -steuerung, Durchflussmessung und -steuerung, Gas- und Dampferzeugung, Gas- und Restgasanalyse, Leckageerkennung, Steuerungs- und Informationstechnologie, Ozonerzeugung und -verteilung, Energieversorgung, Erzeugung reaktiver Gase, Vakuumtechnologie, Photonik, Hochpräzisionspositionierung, Vibrationsisolierung und Optik. Zu ihren Kernmärkten zählen die Halbleiterproduktion, die Investitionsgüterindustrie, Life Science sowie Forschung und Wissenschaft.

Über Spectra-Physics

Spectra-Physics ist eine Marke der Photonics Solutions Division von MKS Instruments. Das Portfolio von Spectra-Physics bietet ein Spektrum von Lasern für Hochpräzisionsanwendungen in der industriellen Produktion, sowie der Forschung und Wissenschaft. Die Produkte von Spectra-Physics verbinden Lasertechnologien mit umfassendem Applikations-Know-How. Spectra-Physics Laser versprechen die Leistungsfähigkeit und Produktivität ihrer Kunden in den Bereichen Halbleiter, industrielle Technologien, Gesundheits- und Biotechnologie und Forschung zu verbessern.

