Um die Daten eines Objekts an einen Drucker senden zu können, sind einige Zwischenschritte notwendig: Orientierung finden, eine Stützgeometrie erzeugen, Slice and Hedge - also ein Modell in Schichten erstellen – und Laserwannen generieren. Diese Vorgänge können durch eine Software unterstützt werden, wie Peter Leitner von CADS Additive betont.



Welchen Trend er im Metalldruck sieht, wie man glatte Oberflächen erzeugt und welche Rolle die Laserbahnen spielen erläutert Peter Leitner in den FactStorys.