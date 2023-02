Dann handelt es sich eher um ein Kommunikationsproblem?



Lutz: Richtig, wir haben ein großes Kommunikationsproblem! Natürlich sind die Experten rund um den 3D-Druck alle Profis auf ihrem Gebiet, aber die Technologie wird meist nicht so kommuniziert, dass sie entsprechend verstanden werden kann. Wohlgemerkt: Wir haben ein Vermarktungsproblem, kein Technikproblem! Der Maschinenbau braucht jedoch meist einfache und leichte Teile, die einen zusätzlichen Nutzen liefern und wodurch ein Problem elegant gelöst werden kann.



Gehen viele Anwender von völlig falschen Voraussetzungen aus?



Lutz: Absolut. Es grassiert auch die Vorstellung, dass jedes Teil auf Knopfdruck in wenigen Stunden und ohne weitere Qualitätskontrollen komplett einbaufertig aus dem Drucker herauskommt. Das heißt, man muss jetzt nur noch in einen 3D-Drucker investieren und dann sind gleich alle Probleme in der Fertigung gelöst. Es handelt sich ja um eine revolutionäre Technologie, mit der alles möglich zu sein scheint.



Wie sieht dagegen die Realität aus?



Lutz: Es fällt Maschinen- und Anlagenbauern oftmals schon schwer, sich von dem Gedanken zu lösen, dass keine Späne fallen und das Bauteil nicht umgespannt werden muss. Zudem braucht es eine gewisse Zeit, sich daran zu gewöhnen, diese Offenheit in der Konstruktion eines Bauteils zu verstehen, nur den Kundennutzen und die Lösung der Aufgabe zu fokussieren und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, wie das Bauteil dann hergestellt werden muss.



Es bedarf also einer grundlegend anderen Herangehensweise?



Lutz: In der Tat, da insbesondere auch viel Erfahrung für das richtige Verfahren und Material erforderlich ist. Die Hersteller verwenden leider auch unterschiedliche Bezeichnungen für die einzelnen Verfahren. Das macht es für Marktneulinge nicht einfacher. Darum verwundert es kaum, dass Maschinen- und Anlagenbauer, die sich für den Einsatz von 3D-Druck entschieden haben, meist nicht wissen, wo und womit sie anfangen sollen. Mit dem Ergebnis, dass auf Grund der Vielfalt an Möglichkeiten letztlich überhaupt keine Entscheidung getroffen wird. In der Regel werden auch keine Beratungsleistungen in Anspruch genommen.



