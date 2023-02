Darf ich Sie auf eine Reise in die Welt der Energieversorgung in Industrieunternehmen entführen? Besonders in den heutigen Tagen ist das Thema in den Betrieben allgegenwärtig und sorgt dort und da für ratlose Köpfe. Denn so einfach wie es in den letzten Jahrzehnten mit Strom, Gas und anderen Energieträgern gelaufen ist, ist es nun und wird es auch in Zukunft nicht mehr sein. Preise und Verfügbarkeiten haben sich drastisch geändert. Die Frage: „Auf welche Energieform möchte und sollte der Betrieb setzen und bei welcher Wahl sieht das Management den größtmöglichen Nutzen?“ steht dabei oft im Zentrum. Auch im Hinblick auf die nächsten Jahrzehnte und Generationen, die mit den Folgen dieser Entscheidung leben müssen. Wenn Sie nun denken, alternative Energieformen gebe es zur Genüge, dann mögen Sie recht behalten. Dennoch ist es nicht leicht die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung es gehen wird. Zudem stellt sich die Frage, wer sie innerhalb von Unternehmen trifft. Sind es Einzelpersonen, Führungskräfte, EigentümerInnen oder Projektteams, die sich mit dem Thema detailliert auseinandersetzen? Auch die Variante sich externe professionelle Unterstützung zu leisten, ist eine denkbare.

(Lesen Sie auch: EU-Gasnotfallplan - vage Pläne und viel Gerede)

Verschiedene Energieträger und Einsparpotenziale

Wir bei Evonik nutzen als produzierendes Unternehmen schon sehr lange die Möglichkeit Biogas als Energieträger zu verwenden. Der Wunsch ist, dass noch viel mehr Betriebe in Österreich diese grüne Variante nutzen. Bei dieser Alternative können wir mit unseren Biogasmodulen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – und das weltweit. Der angenehme Nebeneffekt ist ein stabiles, erfolgreiches Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen in der Region, also Nachhaltigkeit im weiten Sinn. Bei der Stromversorgung setzen wir auf grünen Strom und erweitern die Möglichkeiten mit Photovoltaikanlagen um uns von externen Anbietern unabhängiger zu machen und – so hoffen wir – um das Klima zu schützen. PV-Anlagen sind in vielen Varianten und Größen montier- und einsetzbar. Vom Carport, über die Wand- bis hin zur Dachmontage ist vieles möglich. Aus meiner Sicht ist für jedes Unternehmen eine Variante verfügbar. Jetzt gilt es, diese auch zu nutzen. Ob Eigenverbrauch oder Einspeisung, alles dient der Nachhaltigkeit und letztendlich der Unternehmensgeldbörse, wenn dadurch Kosten bei der Energieversorgung eingespart werden. Die Verwendung von einer E-Flotte im Bereich der Unternehmensfahrzeuge ist für uns selbstverständlich. Aber auch Wärmerückführungen und technische Lösungen, die Energie sparen können, stehen bei uns im Fokus.