Laut dem Bericht des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) hat sich die Industrie in diesem Bereich von Corona erholt. Die Aufträge stiegen 2021 deutlich an und auch die Umsätze sind wieder gewachsen. Weltweit stieg das Produktionsvolumen um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt nun bei 70,9 Mrd. Euro. Vom Rekordjahr 2018, in dem die Branche 78,8 Mrd. umgesetzt hat, liegt der aktuelle Wert jedoch ein stückweit entfernt. Den größten Marktanteil trägt China, wo 31 Prozent des Umsatzes der globalen Werkzeugmaschinenindustrie generiert wird. Die Chinesen sind aber nicht nur im Produzieren, sondern auch im Konsumieren von Werkzeugmaschinen Weltmeister: mit 23,6 Mrd. Euro führt es weltweit die Liste der Verbraucher an, gefolgt von den USA (9,1 Mrd.) und Deutschland (4,5 Mrd.). Österreich spielt hier mit seinen 870 Mio. Euro eine weniger bedeutende Rolle.

Probleme der Werkzeugmaschinenindustrie

Die Lieferengpässe, die einige relevante Komponenten betreffen, bremsen den weltweiten Zuwachs leicht aus. Der Grund dafür liegt vorrangig in der strengen Covid-Politik Chinas, da sich dortige Lockdowns auf die Lieferketten auswirken. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich zwar auf die Energiepreise und ebenfalls auf die Lieferketten aus. Russland als Absatzmarkt ist für die Deutschen Werkzeugmaschinenbauer aber vergleichsweise weniger relevant, wodurch sich die direkten Auswirkungen der Russland-Sanktionen in Grenzen halten. Die meisten nach Russland importierten Werkzeugmaschinen kommen aus China.



(Lesen Sie auch: Lieferketten-Probleme: Was jetzt zu tun ist)