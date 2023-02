Die WEINIG Gruppe investiert kräftig in seine steirische Konzerntochter Holz-Her Maschinenbau GmbH in Voitsberg. Im Rahmen eines zweistufigen Investitionsprogramms werden 15 Millionen Euro in einen Standortausbau gesteckt. Die Montagehalle mit 1700 Quadratmetern wird bereits Anfang Dezember dieses Jahres in Betrieb genommen. Die neue Lagerhalle mit hohem Automatisierungsgrad, startet im Frühjahr 2023. In diesem Zug wird auch der Showroom zum ExpoCenter ausgebaut und die gesamte Büro-Infrastruktur modernisiert.