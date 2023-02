In Zeiten steigender Energiepreise und ambitionierter Klimaschutzziele sind effiziente Technologien gefragter denn je. „Die Holzindustrie kann in diesem Kontext ganz besonders als Vorreiter vorangehen“, ist sich Richard Mühlböck, Geschäftsführer von Mühlböck Holztrocknungsanlagen, sicher. „Die Holzindustrie steht für Nachhaltigkeit und schonenden Umgang mit natürlich nachwachsenden Ressourcen. Gerade jetzt ist es unsere Aufgabe in der Branche verstärkt darauf zu achten.“ Dazu müssten vor allem die energieintensiven Prozesse fokussiert werden. Und die Holztrocknung ist einer davon.



Das Unternehmen aus Oberösterreich hat sich schon vor vielen Jahren der Effizienzsteigerung seiner Holztrocknungstechnologie gewidmet und ein System entwickelt, das thermische und elektrische Kilowattstunden spart. Mit dem Trocknungssystem 1306 PRO hat Mühlböck Holztrocknungsanlagen eine Anlage entwickelt, die laut dem Hersteller sowohl in punkto Energieeinsparung, als auch in Bezug auf Trocknungsqualität allen bisherigen Anlagen überlegen sein soll. Bis zu 25 Prozent thermischer Energie könnten damit eingespart werden.



