Peter Khu ist Firmengründer und Namensgeber des Unternehmens im niederösterreichischen Hagenbrunn. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt, konstruiert und fertigen er und sein Team Sondermaschinen unterschiedlichster Größe und Anforderung. Im eigenen Haus entwickelt, gefertigt und montiert werden unter anderem Bohreinheiten, Feinblechstanzanlagen, Bandabzüge, Kabelprüfgeräte, Bearbeitungsautomaten.

Nun wurde am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der GmbH eröffnet. Von der Insolvenz sind nach Angaben der Gläubiger 25 Dienstnehmer und 52 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, teilten Creditreform, AKV Europa und KSV am Montag in Aussendungen mit. Das Unternehmen soll saniert und fortgeführt werden.