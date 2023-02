Lesen Sie etwa gleich zu Beginn ein Interview mit Maria Christina Bienek, der Geschäftsführerin vom Verein Smart Electronic Factory. Sie erklärt einerseits, weshalb es der Mittelstand beim Weg zur smarten Fabrik oft schwer hat und zeigt anderseits auf, wie man die Digitalisierung niederschwellig angehen kann (ab Seite 6).



Ein Use Case (ab Seite 20) zeigt, wie ein Machine Learning Tool einem Maschinenbauer half, seine Wiederbeschaffungszeiten realistisch abzubilden und zu planen. Zwei auf unterschiedliche Weise herausragende Maschinenbauer haben uns verraten, welche Fähigkeiten in der Branche künftig wichtig sein werden (ab Seite 26). Und ab Seite 44 finden Sie einen Einblick in die verschiedenen Abo-Modelle von Maschinen, die vor allem für KMU interessant sind.



Zudem setzt sich unser Kolumnist Mario Buchinger in seinem Kommentar kritisch mit dem Begriff der agilen Produktion auseinander und räumt mit Missverständnissen auf (ab Seite 24). Was man unter Spider Economy versteht und wie sie die digitale Souveränität gefährdet, erklärt Ihnen Robert Weber (ab Seite 38). Erfahren Sie außerdem, welches cyberphysische System von KNAPP die Montageautomaten in einem Schweizer Unternehmen versorgt (ab Seite 12) und woran im Bereich der Flurförderfahrzeuge zurzeit geforscht wird (ab Seite 14).

Damit wünschen wir Ihnen - trotz der aktuell oft bedrückenden Nachrichten - einen schönen März. Und viel Vergnügen beim Lesen!

