Der Robotik-Anbieter Franka Emika hat Ende August 2023 nach Unstimmigkeiten auf Gesellschafterebene einen Antrag auf Insolvenz gestellt, wie Factory berichtet hatte. Damit begann die Suche nach Investoren. Die Übernahme war bis zuletzt heiß umkämpft. Nun ging laut einem Handelsblatt-Bericht Agile Robots als Sieger hervor.

Agile Robots wurde 2018 von dem gebürtigen Chinesen Zhaopeng Chen und Peter Meusel gegründet. Beide waren als Forscher im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Institut für Robotik und Mechatronik tätig und hatten damit zum Ziel, so die Firmenhomepage, "künstliche Intelligenz und Robotertechnologien miteinander zu verbinden, um so die Grenzen der Robotik und Automatisierung zu erweitern". Heute bezeichnet sich das Unternehmen nach wie vor als Start-Up und beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter:innen. Diese sind in verschiedenen Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland und China, den internationalen Produktionsstätten, sowie in der Hauptzentrale in München tätig. Aber nicht allein die Forschungsstandorte in China sind für viele nun der Stein des Anstoßes, wenn es um die Übernahme von Franka Emika geht. Zuletzt waren Vorwürfe gegen Agile Robots laut geworden, nach denen das Unternehmen angeblich China-Verbindungen hege. Offenbar waren diese Bedenken für die Verantwortlichen von Franka Emika nicht ausschlaggebend: Für

28,5 Millionen Euro fiel der Hammer zugunsten von Agile Robots. Und die Mitbewerber Schoeller und Neura Robotics gingen leer aus.



