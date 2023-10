Neura Robotics aus Baden-Württemberg ist laut eigenen Angaben das erste Unternehmen, das KI und Robotik kombiniert. Kurz nach seiner Gründung 2020 stellte es den weltweit ersten marktreifen kognitiven Cobot vor; den sogenannten MAiRA. Der Roboter ist in der Lage, seine Umgebung und die Menschen vollständig wahrzunehmen und autonom zu handeln. Durch die Kombination aller relevanten Sensoren und Komponenten mit Künstlicher Intelligenz in einem Gerät bietet Neura Robotics seinen Partnern eine Plattform für die gemeinsame Entwicklung von Anwendungen für verschiedene Bereichen. Neben Industriebetrieben visieren die Deutschen nämlich auch den Dienstleistungssektor und die privaten Haushalte an.



