Aber warum setzt ein Steuerungsanbieter überhaupt auf Robotik? „Wir wollen die Flexibilität, die ein Roboter bringt, in den allgemeinen Maschinenbau bringen“, beschreibt er das Ziel der österreichischen Automatisierer. Bei der Integration zwischen dem, was der Roboter tun soll oder mit wem der Roboter gemeinsam arbeiten soll und dem Roboter selbst, gebe es noch viele Möglichkeiten, um Dinge einfacher bedienbar und effizienter zu machen, sowie auch beim Engineering Fortschritte zu erzielen. Dabei sprechen die Oberösterreicher vorwiegend Unternehmen an, die zwischen 50 und 1000 Maschinen pro Jahr bauen und ihre Produktivität, sowie ihre Produktflexibilität steigern wollen. Das Prozesswissen kommt dabei von den Kund:innen selbst. Und KEBA bietet quasi eine SPS, ein breites Automatisierungssystem und einen Robotikkern. Denn Standard-Industrierobotern bzw. deren Steuerung mangle es laut Garstenauer an Offenheit, was oftmals zu Problemen führe.



Die Komplexität einer Steuerung für mehrere Roboter kann auf Anwender:innen zunächst abschreckend wirken. „Da gibt es verschiedenste Programmier-Schnittstellen oder Zugänge. Wir begleiten unsere Kunden dabei, wie sie sich die Technologie Schritt für Schritt zu Untertan machen“, beteuert der Produktmanager. Das System sei so gestaltet, dass es Standard-Funktionalität in drei Tagen herzeigen kann, wenn es richtig verkabelt und aufgebaut ist. Auf Basis dessen lassen sich dann die Spezialitäten integrieren.