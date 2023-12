Die Wiederverwendung von Schrott in der Stahlherstellung gilt als Klassiker im Bestreben, vermehrt Sekundärrohstoffe zu verwenden. Ein weiteres wichtiges Produkt in der Wertschöpfungskette ist die Verwertung von Schlacken, die als Nebenprodukt aus der Stahlproduktion hervorgehen. Die Schlacken, die im Hochofen entstehen, werden in der Zementindustrie als Zuschlagsstoffe für die Zementherstellung benötigt, erklärt Alexander Fleischanderl, Head of Green Steel, Primetals Technologies. Durch die Elektrifizierung der Stahlherstellung ändert sich allerdings die Zusammensetzung der Schlacken. „Wir beschäftigen uns intensiv damit, diese neuen Schlacken wieder der Zementindustrie zuzuführen“, so Fleischanderl. Außerdem habe man ein Verfahren entwickelt, um Stäube aus Elektrolichtbogenöfen wieder aufzubereiten und wichtige Rohstoffe, wie Eisen, Zink und Blei, wieder abzutrennen und in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Aktuell ist die Projektierung in Österreich in Vorbereitung und an weitere Innovationen in der Wasserstoffmetallurgie in vollem Gange. So wurde das rein auf Wasserstoff basierende Direktreduktionsverfahren HYFOR, wo feines Eisenerz direkt in Eisenschwamm überführt wird, im November mit dem österreichischen Staatspreis für Innovation ausgezeichnet.