Das Festhalten an alten Gewohnheiten ist für unsere Wirtschaft extrem gefährlich. Die oben genannten Wunschtechnologien widersprechen einerseits den Regeln der Physik und andererseits den Regeln des Marktes. Während man hierzulande am Alten festhält, entwickeln sich andere Regionen der Welt nämlich weiter. Wer voran geht, hat den Vorsprung, der für die Wettbewerbsfähigkeit nötig ist.



Dass die Transformation Geld kostet, ist richtig. Österreich hat im Jahr 2022 19 Milliarden Euro anderen Staaten für fossile Energieträger überwiesen. Das Geld ist vorhanden. Und die Investitionen in die Veränderung, wie geteilte Mobilitätsressourcen, bessere Energienetze oder Speichertechnologien, sind geringer, als die Fehler der Vergangenheit zu konservieren. Die Schäden durch die Klimakrise steigen massiv an.