Rezyklate – Werkstoffe aus recycelten Materialien - gewinnen in Zeiten von Lieferengpässen, steigenden Energiekosten und Ressourcenknappheit an Bedeutung. Im Moment lässt der Recyclinganteil in der österreichischen Industrie allerdings zu Wünschen übrig. Dieser Prämisse ging die am Freitag abgehaltene Veranstaltung "Gemeinsam.Kreislauf.Wirtschaften" voraus, in deren Rahmen Politik, Industrie sowie Abfall- und Ressourcenwirtschaft die Notwendigkeit betonten, den Einsatz von Rezyklaten zu steigern. Im Haus der Industrie in Wien standen dabei innovative Lösungen im Fokus, um Materialien wie Baustoffe oder Verpackungen im Kreislauf zu halten.



Österreich schneidet in Sachen Recycling gut ab, doch es gibt noch Potenzial zur Schonung von Ressourcen. Laut Angaben verbraucht jeder Österreicher etwa 33 Tonnen Material pro Jahr – fast 50 Prozent mehr als der europäische Durchschnitt. Um den Einsatz primärer Ressourcen zu reduzieren, fordert die Abfall- und Ressourcenwirtschaft einen starken Markt für Sekundärrohstoffe, also recycelte Materialien.



