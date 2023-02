Welche neuen Rezyklate gibt es? Wie sehen Prozesse und Regulatorien aus? Qualität und Energieaufwand liefern sich in den derzeit gängigen Verfahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im weniger energieaufwändigen, mechanischen Recyclingverfahren werden die Kunststoffe zerkleinert, gewaschen, dekontaminiert und weiterverarbeitet. Die Qualität der Rezyklate ist in diesem Verfahren unterschiedlich und nicht für alle Anwendungen verwendbar. Im chemischen Recycling zerlegt man die Kunststoffabfälle in ihre chemischen Bestandteile und kann diese zu neuen Kunststoffen verarbeiten. Qualitativ gleichen diese Virgin-Kunststoffe, also Neuware, allerdings bleibt abzuwägen, ob der Energieaufwand dem Anwendungsbereich nachkommt. Gerade am Forschungshorizont und noch nicht in der Anwendung sind die Zukunftsträger physikalisches und enzymatisches Recycling.

Neue Materialien

Bei Greiner Packaging setzt man auf die Bio-circularen Kunststoffe PP, PS und PE. Auch PET ist mit einem Anteil von 30 % bio-circular bereits erhältlich. Auch die Verarbeitung von Fairplastic Materialien treibt bei Greiner Packaging das Nachhaltigkeitsbestreben voran, so etwa wird r-PET mit Lebensmittelzulassung und r-PP, sowie r-HDPE für Non-Food-Verpackungen, wie z. B. für Reinigungsmittel oder Haushalts-Chemikalien, verwendet. Auch bei Senosan GmbH sind Biokunststoffe Programm. Man geht den Weg des Massebilanz-Ansatzes, erneuerbare Rohstoffe werden bereits am Beginn der Produktionskette als Ersatz für fossile Grundstoffe verwendet. Weiters arbeitet man bei Senoplast intensiv an der Entwicklung von biobasierten Kunststoffen auf Basis von PLA Compounds.



Regulatorien bestimmen den Einsatz



Arbeitet man einerseits an neuen Verfahren und Einsatzgebieten, wird die Anwendung andererseits stark durch Regulatorien bestimmt. „Beispielsweise kann in der Lebensmittelverpackung derzeit nur r-PET zum Einsatz kommen“, so Florian Aschermayer, Global Senior Project Manager Circular Economy, Greiner Packaging. Lizenzgebühren für das Duale System abhängig von der Recyclingfähigkeit werden in Betracht gezogen, ebenso wie die Steuern für den Verbrauch von Virgin-Kunststoff und nicht zuletzt die feste Vorschreibung von Mindestanteilen recyclefähigen Materials.