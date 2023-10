Bleiben wir in Westösterreich und blicken nach Tirol, zur Freudenthaler Umwelttechnik GmbH in Inzing. Das Ungsunternehmen betreut seit fünfzig Jahren Industriebetriebe, Gewerbe, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen mit Entsorgungsdienstleistungen. Dazu zählen auch das Bereitstellen und Reinigen von Containern, sowie die Optimierung von Abfallmanagement-Konzepten. Ingeborg Freudenthaler, Geschäftsführerin des Unternehmens, weiß um die Anforderungen ihrer Branche, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert haben. Noch vor 40 Jahren sei es nämlich üblich gewesen, den Müll einfach zu vergraben. „Mittlerweile ist die Abfallbranche eine der am stärksten reglementierten und meist überwachten in der gesamten Wirtschaft“, erklärt sie. In den verschiedenen Industriezweigen, die Freudenthaler betreut, fallen etwa Produktionsabfälle, Lösemittel, Reinigungsmittel, Farben und Lacke an. Sofern diese ordnungsgemäß gekennzeichnet und in den richtigen Gebinden übergeben werden, können Entsorgungsbetriebe damit gut umgehen. Problematisch seien nur Fehlwürfe. „Beispielsweise Lithium-Ionen-Akkus landen leider immer wieder in Baustellabfallcontainern landen und stellen so eine Gefahr für Mensch und Umwelt dar“, so die Entsorgungsunternehmerin. Als Problemstoffe gelten gefährliche Abfälle, bei deren ordnungsgemäßer Behandlung besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit keine schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen. Die Freudenthaler Umwelttechnik behandelt einen Großteil der Problemstoffe in ihren eigenen Anlagen in Inzing. Was nicht behandelt werden kann, geht an befugte Übernehmerfirmen. Auch beim Transport gefährlicher Güter müssen spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Mitarbeiter:innen sind dafür extra geschult und verwenden eine entsprechende Sicherheitsausrüstung. Für die Fahrzeuge gelten eigene Sicherheitsstandards, zudem müssen sie häufiger als andere inspiziert und gewartet werden.