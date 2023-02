Dyntex, Entwickler und Hersteller von Funktionsmaterialien aus Bregenz, bietet als Produktneuheit Stoffe aus wiederverwerteten Autoreifen an. Durch ein neues thermo-chemisches Verfahren wird aus alten Reifen ein Polyamid-Polymer rückgewonnen. Dieses wird zu einem feinen Garn und in der Folge zu einem ultraleichten Funktionsstoff verarbeitet.



Durch das neue Verfahren wird aus geschredderten Reifen zunächst ein Pyrolyse-Öl gewonnen und daraus ein Polyamid-Polymer hergestellt. Das aus Post-Consumer-Rezyklat (PCR) bestehende Rohmaterial wird in Italien zu Garn weiterverarbeitet.

Gemeinsam mit Spezialisten aus Japan und Italien hat Dyntex daraus leichte High-Tech-Funktionstextilien entwickelt. Die neu entwickelte Kollektion umfasst acht verschiedene Stoffe. Mit ihren besonderen Griffen und Optiken sind sie ideal für modische Arbeits- und Funktionskleidung.