FACTORY: Wie viel Restmüll fiel bei Spitz vor der Optimierung der Abfallströme jährlich an?



Jasmin Rammer: Bis 2010 wurde das betriebliche Abfallmanagement von Spitz intern abgewickelt. Durch interne Verbesserungsmaßnahmen und Effizienzsteigerungsprojekte in diesem Bereich konnte damals eine Restmüllquote von 28% abgebildet werden.

Was hat sich daran seit der Zusammenarbeit mit der ARA verändert?

Die ARA als langjähriger Partner der produzierenden Unternehmensgruppe wurde sukzessive in die Abläufe eingebunden, bevor schließlich die gesamte Abwicklung übergeben wurde. Erfreulicherweise erreichten wir bereits in den ersten Jahren der Zusammenarbeit eine Reduktion auf unter 10%. Dieser positive Trend setzte sich kontinuierlich fort, sodass wir im Geschäftsjahr 2022/23 die bisher beste Restmüllquote von nur noch 4,8% erzielen konnten.



Wie teuer ist die Entsorgung von Restmüll?



Die Kosten schwanken jährlich je nach Marktsituation. Aktuell liegt der Marktpreis für die Entsorgung von Restmüll bei kanpp EUR 200 pro Tonne. Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Dadurch, dass wir vom Gesamtabfall mehr trennen, sinkt nicht nur die Restmüllquote, sondern gleichzeitig steigt der Anteil an ertragbringenden Abfall-Fraktionen.



Gibt es bei Ihnen auch gefährliche Abfälle? Wenn ja, welche?



Insgesamt wird der anfallende Abfall bei Spitz aktuell in 30 Fraktionen getrennt und dem jeweils optimalen Recyclingweg zugeführt. Gefährlicher Abfall spielt eine untergeordnete Rolle und macht nur ca. 0,3% des gesamten Wertstoff- und Abfallaufkommens am Standort aus.

