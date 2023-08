Hagleitner ist ein Unternehmen, das sich auf den Bereich der Hygiene spezialisiert hat und ein breites Sortiment an Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemitteln sowie Kosmetikprodukten anbietet. Ergänzend bietet es Spendersysteme, Dosiergeräte und Anwendungen. Der Hauptstandort für Forschung, Entwicklung und Produktion befindet sich in Zell am See, Österreich, wo sich auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Die Firma betreibt 27 Standorte in zwölf europäischen Ländern, darunter Beratungs-, Verkaufs-, Logistik- und Ausbildungsstätten. Darüber hinaus sind ihre Produkte in 66 Ländern weltweit über Partnerunternehmen erhältlich.



Die Belegschaft besteht aus rund 1.300 Mitarbeiter:innen. Im Geschäftsjahr von April 2022 bis März 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 155,8 Millionen Euro, wobei 44 Prozent des Umsatzes aus dem internationalen Export stammen.



Hagleitner wurde 1971 gegründet und ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Hans Georg Hagleitner übernahm 1988 die Geschäfte von seinem Vater Johann und führt das Unternehmen seitdem. Mit Hans Georgs Töchtern Katharina und Stefanie ist bereits die nächste Generation in die Geschäftsleitung involviert.

(Lesen Sie auch: Rezyklate am Vormarsch - jüngste Entwicklungen im Kunststoffsektor)