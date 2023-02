Wie schätzen Sie generell das Potenzial von Rezyklaten und deren Einsatz in der produzierenden Industrie ein? Wie offen stehen Betriebe neuen Materialien gegenüber?

Eine Änderung bzw. Anpassung der Rohstoffbasis stellt für jeden produzierenden Betrieb eine Herausforderung dar, sei es in der Produktion selber oder beispielsweise in der Produktdokumentation. Dies trifft auch auf die kunststoffverarbeitenden Firmen zu. Wie ich aus diversen Betrieben höre, verlangt der "Markt" in immer stärkerem Ausmaß und ehestmöglich nach Recycling-Material. Mittel bis langfristig haben wir nur mit Recycling die Chance den Rohstoffbedarf überhaupt zu decken. Die Frage der Offenheit gegenüber rezyklierten Rohstoffen wird damit an Wichtigkeit verlieren.

