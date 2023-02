Die Notwendigkeit, die Wirtschaft und damit auch einzelne Unternehmen auf Nachhaltigkeit zu trimmen, sollte mittlerweile allen klar geworden sein. Der kürzlich erschienene dritte Teil des IPCC Berichts enthält klare Botschaften. Wenn es uns weltweit nicht gelingt, bis 2025 den Emissionsanstieg zu stoppen, ist auch das 2 Grad Ziel kaum zu halten. Bis 2050 muss die Welt „Net Zero“ schaffen, also nicht mehr Treibhausgase emittieren als physisch kompensiert werden kann.

(Lesen Sie auch: Nachhaltige Supply-Chain: Warum Maschinen- und Anlagenbauer noch zögern)

Die besondere Verantwortung der Industrie

Das Wissen um den eigenen CO2-Fußabdruck hilft, persönlich im Alltag Emissionen einzusparen. Die Industrie darf es sich nicht leicht machen, indem sie die eigene Verantwortung auf die Kund:innen abwälzt. Sie muss selbst enorme Transformationsprozesse bewältigen und die gehen meist über das hinaus, was Führungskräften wirklich klar – geschweige denn lieb – ist.

Echte Transformation versus Marketing

In vielen Unternehmen wird Nachhaltigkeit und grüne Transformation nach wie vor missverstanden. Man geht davon aus, mit Energieeinsparung und Effizienzerhöhung die Aufgabe zu meistern. Den Rest kompensiert man bei einem zertifizierten Dienstleister und schließlich heftet man sich das grüne Label an, welches auch gut vermarktet werden kann. Doch so einfach ist es nicht.