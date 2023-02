Nicht mehr fossil

Bio-Rezyklate sind der Experimentierphase entwachsen und die Nachfrage ist groß. Sie bestehen im Gegensatz zu Erdöl aus verschiedensten Quellen wie Biomasse, organischer Abfall, Zellulose, Stärke und Zuckerrohr. Ihre Eigenschaften sind zukunftsträchtig und stark nachgefragt.

Neue Extrusionsanlage für Biorezyklate

Dem steigenden Bedarf an nicht-fossilen Kunststoffen kommt Senosan mit einer erst im Juni 2022 neu errichtete Extrusionsanlage am Senosan Hauptstandort in Piesendorf/Salzburg, nach. Die Maschine ist auf die Fertigung von Halbzeugen aus ABS, ABS/PMMA, ABS/PC und PS in glatter Ausführung und in diversen Prägungen spezialisiert. Gesamt hatte man 7,5 Millionen Euro investiert und kann so die jährlichen Produktionskapazitäten um rund 4.500 Tonnen erhöhen.