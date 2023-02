Klimaschutz: Anstieg des Ökostrom-Anteils auf 35 Prozent

Greiner will bis 2030 klimaneutral werden. Aktuell beläuft sich die weltweite CO2-Bilanz auf mehr als 2,5 Millionen Tonnen CO2 (Scope 1, 2 und 3). Das entspricht in etwa den Emissionen von halb Tirol in einem Jahr. „Wir sind uns des enormen Fußabdrucks und der Verantwortung bewusst, die mit dieser Menge einhergeht“, so Greiner-CEO Axel Kühner. Mit vielen Maßnahmen leistet die Greiner AG ihren Beitrag, um ihre Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu reduzieren und die Pariser Klimaziele zu erreichen.

Ein wichtiger Teil der Maßnahmen umfasst dabei den Umstieg auf Strom aus erneuerbaren Energien. „Öl und Gas sind nicht unsere Zukunft, sondern die grünen Alternativen“, so Kühner. Der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien konnte von 26 Prozent 2020 auf 35 Prozent 2021 gesteigert werden. Bereits seit Juli 2019 beziehen alle österreichischen Standorte von Greiner zu 100 Prozent zertifizierten Grünstrom. Bis 2030 sollen 90 Prozent des von Greiner benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen – ein Teil davon wird sogar von Greiner selbst durch Photovoltaikanlagen produziert. Bis Ende 2022 ist zudem geplant die Klimaziele weiter zu verschärfen und Science Based Targets vorzulegen. Science Based Targets sind Emissions-Zielwerte, die im Einklang mit den Vorgaben zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens stehen.

Kreislaufwirtschaft: Pilotprojekte

Nach wie vor gelangen jährlich 11 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Weltmeere. Die Plastikkrise wird sich nur mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft lösen lassen. Deshalb investiert Greiner weiter in Innovationen und die eigene Produktentwicklung. Einerseits wird das Unternehmen stärker als bisher auf recycelte Kunststoffe zurückgreifen. Durch die Wiederverwendung von bereits produzierten Materialien lassen sich die Emissionen substantiell senken. Andererseits werden die Produkte so weiterentwickelt, dass sie sich wiederverwenden, recyclen oder kompostieren lassen.



In den vergangenen Monaten konnten diesbezüglich einige Pilotprojekte umgesetzt werden, etwa der „K3 r100 Becher“ – ein Joghurtbecher, der sich selbst trennt – oder ein Forschungsprojekt zum Recycling von Matratzen gemeinsam mit dem Chemiekonzern BASF. „Diesen Pfad der Nachhaltigkeit durch Innovation werden wir fortsetzen“, so Kühner. Akuten Handlungsbedarf sieht er darüber hinaus im Bereich der Lieferketten, denn das Ziel von Greiner, dass 80 % der LieferantInnen nachhaltig wirtschaften, wurde 2021 – so wie auch 2020 – klar verfehlt.

Menschen: Diversität und Inklusion im Fokus

Im Bereich der dritten Nachhaltigkeitsdimension – der Menschen bei Greiner – legen die Nachhaltigkeits-Erhebungen Erfolge und Verbesserungspotenzial offen: 2021 ging die Häufigkeit schwerer Arbeitsunfälle um 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Gleichzeitig konnten die Aus- und Weiterbildungsstunden von durchschnittlich 8 auf 12 Stunden pro Kopf gesteigert werden. „Diese positiven Entwicklungen wollen wir verstärken und weitere Maßnahmen setzen. Intensiv werden wir uns künftig dem Thema Diversität und Inklusion widmen, denn hier haben die Erhebungen Defizite aufgezeigt“, so Stefan Grafenhorst, Global Head of Sustainability & Corporate Affairs bei Greiner. Der Frauenanteil betrug unter Führungskräften 2021 27 Prozent.