Bosch könnte wichtigen Beitrag leisten

Bosch Österreich wolle die Transformation weg von fossilen Brennstoffen unterstützen, "Wasserstoff als Energieträger ist ein zentrales Instrument, um dies voranzutreiben - vor allem für schwer elektrifizierbare Bereiche", sagte Helmut Weinwurm. Einspritzsysteme für Großmotoren aus Hallein würden weltweit zum Einsatz kommen, etwa in der Schifffahrt, im Schienengüterverkehr, in der Industrie oder in Notstromaggregaten. Bosch Österreich könne deshalb mit ihren Einspritzsystemen für alternative Kraftstoffe "einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten", so Jörg Fettes, Leiter des Bosch-Großmotorengeschäfts am Standort Hallein.



Bosch ist vom Energieträger Wasserstoff überzeugt und arbeitet an der stationären wie an der mobilen Brennstoffzelle. Erstere soll unter anderem in Form kleiner dezentraler Kraftwerke in Städten, Rechenzentren, Handel, Gewerbe, im maritimen Bereich und beim Betreiben von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Mit der mobilen Brennstoffzelle will Bosch den klimaneutralen Transport von Waren und Gütern zunächst in LKW ermöglichen. Das Portfolio für Fahrzeuge reicht dabei von einzelnen Sensoren über Kernkomponenten wie dem elektrischen Luftverdichter und dem Stack bis zum kompletten Brennstoffzellen-Modul. Der Serienstart soll noch in diesem Jahr erfolgen.

