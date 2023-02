Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur diplomierten Touristikkauffrau und einem internationalen Management Trainee Programm in Kalifornien stieg Julia Wienerroither bereits 2003 in den HR-Bereich ein, dem sie bis heute durchgängig in unterschiedlichen Rollen treu geblieben ist. Die letzten 12 Jahre hatte sie in der Pharma-Industrie bei Novartis am Standort in Unterach am Attersee (vormals EBEWE Pharma, seit April 2021 FAREVA) unterschiedliche HR-Funktionen inne und verantwortete zuletzt als Head of HR alle Personalmanagement-Agenden.

Von Facharbeiter:in bis Lebensmitteltechnolog:in - Neuigkeiten gibt es nicht nur im Personalmanagement. Aktuell sucht Spitz nach ca. 30 neuen Mitarbeitenden, vor allem Facharbeiter:innen und Anlagenfahrer:innen für den Produktionsbetrieb, in den das Familienunternehmen laufend investiert. „Wer Leidenschaft für Lebensmittel hat und ein Teil eines aufstrebenden, motivierten Teams sein möchte, ist bei uns herzlich willkommen“, erklärt die neue Personalchefin Wienerroither nach ihren ersten 100 Tagen bei Spitz, „Als eines der größten und führenden Lebensmittelunternehmen Österreichs bieten wir sichere Arbeitsplätze in einem zukunftsorientierten, krisensicheren und nachhaltigen Familienbetrieb, hochmoderne Anlagen, ein vielfältiges Produktsortiment mit spannenden Marken sowie eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit mit ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven.“



