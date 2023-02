Anfang Mai begrüßte Spitz mit Harald Doppler ein bekanntes Gesicht im Unternehmen. Der Oberösterreicher war bereits von 2010 bis 2018 bei Spitz als Division Manager für den Bereich Getränke tätig und verantwortete dort die Bereiche Verkauf, Produktion und Technik, Einkauf sowie Produktentwicklung und -management. Anschließend folgte er dem Ruf in die Geschäftsführung der Puratos Austria GmbH sowie zuletzt in die Geschäftsführung der Gmundner Molkerei, wo er sich u.a. für die Bereiche Strategie, Finance, IT und Marketing federführend verantwortlich zeichnete. Nun konnte die Spitz-Unternehmensgruppe Harald Doppler zurück an Bord holen.

Branchenexperte mit Leidenschaft für Lebensmittel

„Die größte Herausforderung für das Unternehmen liegt im strategischen Fokus und dem Erreichen der davon abgeleiteten Ziele bei gleichzeitiger Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit. Ich bin der Meinung, dass ich in meiner neuen Position maßgeblich dazu beitragen kann, die Organisation, die Teams und MitarbeiterInnen auf diese Ziele auszurichten“, kommentiert Doppler seine neue Rolle. Angesprochen auf seine Rückkehr zum oberösterreichischen Lebensmittelhersteller zeigt er sich hocherfreut und sagt: „Spitz hat mich nie losgelassen – vor allem die Komplexität, die einerseits eine enorme Herausforderung darstellt, aber gleichzeitig so vielfältig ist, um ausgleichend, aber auch innovativ zu sein. Darüber hinaus hat sich durch CEO Walter Scherb ein neuer Spirit im Unternehmen etabliert, den ich gerne mit- und weiterentwickeln möchte."