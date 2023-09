Die voestalpine hat in Leoben-Donawitz ihren Dreistufenplan zur Umstellung auf umweltfreundlichere Stahlerzeugung gestartet. Am Mittwoch erfolgte hier der Spatenstich für den Bau eines Elektrolichtbogenofens. CEO Herbert Eibensteiner verkündete ehrgeizige Ziele: Bis 2050 sollen insgesamt fünf Hochöfen in den Standorten Donawitz und Linz durch innovative Technologien ersetzt werden. Die Umstellung soll dazu beitragen, Einsparungen von etwa 4 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr zu erzielen, was fast 5 Prozent der gesamten österreichischen CO 2 -Emissionen entspricht. Ab 2030 wird jeweils ein weiterer Hochofen in Linz und Donawitz ersetzt, und der letzte Schritt erfolgt im Jahr 2050 in Linz. Wenn es soweit ist, kann sich die voestalpine offiziell als CO 2 -neutral bezeichnen.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!