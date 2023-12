Ohne Technologie gibt es keinen DPP. Im Juli 2023 beauftrage die europäische Kommission die Standardisierungsorganisationen CEN und CENELEC mit der Ausarbeitung eines technischen Standards, der Unternehmen die DPP-Entwicklung ermöglichen soll. Im Joint Technical Committee 24 arbeitet man seitdem an der Grundlage dafür.



Noch ist nicht fixiert, welche Technologien und bestehenden Standards DPP-konform sein werden. Parallel zur Standardisierung gibt es aber am Markt schon eine Vielzahl von Anbietern, die DPP-ähnliche Lösungen anbieten. Je nach Produktkategorie gibt es unterschiedliche Ansätze – so spielen z.B. QR-Codes und RFID-Chips bei der Identifikation von Produkten eine wichtige Rolle.



Konzepte wie Self Sovereign Identity (SSI) und Data Spaces werden ebenfalls für die DPP-Umsetzung relevant. Im Catena-X-Projekt der Automobilindustrie ist der DPP ein zentraler Use Case. Rund um bestehende Industrie-Standards wie GS1, OPC UA oder die Asset Administration Shell werden DPP-Projekte pilotiert.



Mit den technischen Implikationen des DPP beschäftigt sich auch in Österreich eine wachsende Zahl von Unternehmen, darunter z.B. Siemens, Lenzing oder die Grabher Group. In der Forschung greift man den DPP ebenfalls auf, z.B. im BatWoMan-Projekt des Austrian Institut of Technology oder im CE-PASS-Projekt, das Salzburg Research zusammen mit AVL List, iPoint und der Universität Graz umsetzt.



Im Dezember 2023 sind zum DPP noch viele Fragen offen. Dennoch: der politische Wille ist vorhanden, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu großen Teilen fixiert, technische Lösungen be- und entstehen. Der DPP wird kommen und für europäische Unternehmen in absehbarer Zukunft eine wichtigere Rolle spielen. Der Rubikon ist überschritten, bereiten Sie sich vor.

Full Disclosure: Einige der genannten Unternehmen/Institutionen sind Mitglieder der Plattform Industrie 4.0.