Siemens AG Österreich

Lösungen für Industrie, intelligente Gebäude und smarte Energiesysteme, 2900 Mitarbeitende, 1,3 Milliarden Euro Umsatz, Siemens in Österreich (inkl. u. a. Siemens Healthineers und Siemens Mobility): 9.000 Mitarbeitende, 2,8 Milliarden € Umsatz, Lead Country Österreich (Verantwortung für 26 Länder): 32.000 Mitarbeitende, 6,4 Milliarden Euro Umsatz.

Infineon Technologies AG

Weltweit agierender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und IoT, börsennotiert, 6 Standorte in Österreich, Umsatz 2022: 14 Milliarden €, insgesamt rund 56.200 Mitarbeiter:Innen.

AVL List GmbH

Global tätiges Mobilitäts-Technologieunternehmen für Entwicklung, Simulation und Testen in der Automobilindustrie und in anderen Branchen, Umsatz 2022: 1,86 Milliarden €, 11 % davon fließen in F&E-Aktivitäten, weltweit 11.200 Mitarbeiter:Innen an 90 Standorten, 45 Kompetenz- und Entwicklungszentren.

ams-OSRAM AG

Technologieunternehmen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung, auf Platz 2 im globalen LED-Markt (Trendforce 2022) und bei Lichtsensoren (OMDIA 2021), über 15.000 erteilte und angemeldete Patente, 21.000 Mitarbeiter:Innen weltweit, Hauptsitz in Premstätten/Graz, Co-Hauptsitz in München.

Fronius International GmbH

Hauptsitz in Pettenbach, OÖ; Spezialist für Schweißtechnik, Solarenergie und Batterieladesysteme, Umsatz 2022: 1 Milliarde €, 37 Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten, Vertriebs- und Servicepartner in 60 Ländern auf allen Kontinenten.

Kapsch Traffic Com

Weltweiter Anbieter von Verkehrslösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management, Hauptsitz in Wien, Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern, börsennotiert, Umsatz 2022/23: 553 Mio. €, 4.000 MitarbeiterInnen.

Hirschmann Automotive GmbH

Entwicklung elektrischer und elektronischer Bauteile und Baugruppen für die Automobilindustrie, Hauptsitz: Rankweil, Vorarlberg, 7.500 Mitarbeiter:Innen, 12 weltweite Werkstandorte, Büros und Distributoren

Sprecher Automation

Hersteller und Anbieter von Produkten und Lösungen für die Energieversorgung und Prozessautomatisierung, 14 Standorte, Headquater in Linz, 650 Mitarbeitende, 50 % der Mitarbeiter:innen sind stille Gesellschafter.