Konkreter wird es beim Blick nach Deutschland, Österreichs wichtigster Handelspartner. Gemeinsam mit Frankreich wurde vor einigen Jahren die Gaia-X-Initiative ins Leben gerufen, daran angelehnt wird seither eine Vielzahl an Projekten umgesetzt. Derzeit am relevantesten für Österreichs Industrie: Catena-X und Manufacturing-X.



Im Catena-X- Projekt entwickelt die deutsche Automobilindustrie die Komponenten zur Umsetzung eines Datenraums. In den letzten Jahren wurde die Software entwickelt, seit kurzem gibt es mit Cofinity-X ein Joint Venture von BMW, VW, Siemens & Co., das diesen Datenraum betreibt. Derzeit läuft die Pilotphase – österreichische Zulieferer sollten die Augen offen halten.



Auf die in Catena-X und Gaia-X entwickelte Software sowie auf bestehende Industrie-Standards, darunter die Asset Administration Shell und OPC UA, setzt auch das neueste deutsche Pilotprojekt. Über Manufacturing-X sollen analog zu Catena-X Datenräume für weitere Industrien entstehen, u. a. für den Maschinenbau und die Prozessindustrie. Die ersten Konsortien sollen noch heuer mit der Arbeit starten. Was bereits gesagt werden kann: An Manufacturing-X werden Firmen mitarbeiten, deren Erzeugnisse in österreichischen Fabriken sehr präsent sind.