Auftrag : Plasser & Theurer baut erste emissionsfreie Stopfmaschine für Skandinavien

Gleisbau-Maschinenbauer Plasser & Theurer erhielt von Baneservice AS den Auftrag für die erste E³-Maschine in Norwegen. E³ steht in diesem Fall für: Economic – Ecologic – Ergonomic. Laut eigenen Aussagen gab das österreichische Unternehmen damit den Startschuss für den emissionsfreien Gleisbau.