1) „You can’t manage what you can’t measure” gilt mehr denn je. Schon mit sehr geringen Investitionskosten, z.B. für die Anschaffung von Arduino-Devices zur Datenverarbeitung oder für den Aufbau eines LoRaWAN-Funknetzes, lassen sich Verbesserungen erzielen. Sensorik und Messtechnik verbessern die Steuerungsmöglichkeiten, deren Installation ermöglichen den firmeninternen Knowhow-Aufbau.



2) Die Bedeutung digitaler Produktpässe nimmt stark zu. In diesen werden Daten gesammelt und aufbereitet, z.B. zum CO2-Ausstoß. Die eigenen Produkte können mit Hilfe von Ökobilanzierungssoftware, z.B. mit der frei verfügbaren Software openLCA, aufgesetzt werden. Leuchtturmprojekte aus der Forschung, z.B. das europäische CIRPASS-Projekt, liefern laufend Updates zu ihren Fortschritten.



2) Der Austausch von Produktionsdaten spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Die eigenen Produkte oder Maschinen digital zu erfassen kann eine gute Vorbereitung sein – hier könnten z.B. Standards wie die „Web of Things, Thing Descriptions“ des W3C oder die Asset Administration Shell interessant sein. Konnektoren zum Datenaustausch, z.B. den Eclipse Dataspace Connector, kann man ausprobieren und damit ohne hohe Einstiegskosten an internationale Projekte wie z.B. Catena-X andocken. Eine informative Anlaufstelle kann die „Gaia-X Hub Austria: Domain Manufacturing“ sein.